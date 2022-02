Ecco chi è il deputato che ha affossato il Global compact (Di sabato 26 febbraio 2022) Chi è Francesco Lollobrigida, che guida le truppe meloniane alla Camera e che ha, con una tattica parlamentare, cancellato l'adesione italiana al Global compact Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 febbraio 2022) Chi è Francesco Lollobrigida, che guida le truppe meloniane alla Camera e che ha, con una tattica parlamentare, cancellato l'adesione italiana al

Advertising

NicolaPorro : Dopo l’annuncio del premier #Draghi sulla fine dello stato d'emergenza, ecco chi non è d'accordo ?? - GabrieleMuccino : Ecco Putin. Ecco la sua guerra. La sua propaganda. Chi lo stima e persino lo appoggia dovrebbe dirlo da Kiev, sotto… - LaStampa : Giovani, donne e ricche: ecco chi sono le figlie dell’élite russa che contestano Putin con l’hashtag #NoAllaGuerra - MicheleVe3 : RT @Reale_Scenari: #StopWar Se non vi basta quanto sentite in tv e volete capire ecco articolo utile - Tibsb6 : RT @michele_geraci: Come sempre, vi suggerisco di ascoltare le cose direttamente dalla bocca degli interessati Ecco le parole di #Zelensky… -