“Dove eravamo rimasti” | il tour estivo dei Pinguini Tattici Nucleari

(Di domenica 27 febbraio 2022) BRESCIA – “” è ildei, con concerti che sono stati riprogrammati a giugno e luglio al chiuso nonché nuove date outdoor. I PTT hanno raggiunto il successo mediatico nel 2020 con la partecipazione al 70º Festival di Sanremo nella sezione Campioni, concorrendo con il brano “Ringo Starr” e classificandosi al terzo posto. Queste le date: martedì 14 giugno 2022 Conegliano (TV) @ Zoppas Arena (recupero data 19/02/2022) – SOLD OUT giovedì 16 giugno 2022 Padova @ Kioene Arena (recupero data 12/03/2022) – SOLD OUT venerdì 17 giugno 2022 Montichiari (BS) @ PalaGeorge (recupero data 11/03/2022) – SOLD OUT domenica 19 giugno 2022 Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 14/03/2022) – SOLD OUT lunedì 20 giugno 2022 ...

Trovi il calendario aggiornato con tutti gli appuntamenti delrimasti tour : Indoor martedì 14 giugno 2022 - Conegliano (TV) @ Zoppas Arena (recupero data 19/02/2022) - SOLD OUT giovedì ...... piuttosto il prendere atto che in un "mondo guasto" (rubo la formula a Tony Judt)i conflitti ... sofferenze e perdite inimmaginabili fino a un istante prima (felici, e non lo sapevamo), ...I biglietti già acquistati sono validi per le nuove date corrispondenti; quelli per i nuovo show outdoor saranno in vendita dalle ore 14:00 di lunedì 28 febbraio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.