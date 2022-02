Dopo la Polonia anche la Svezia rifiuta di affrontare la Russia negli spareggi del Mondiale

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 febbraio 2022) Non solo lalasidiladel2022 come segno di protesta contro l’invasione dell’Ucraina. Lo ha annunciato la federazione calcistica svedese, come scrive beIn Sports. “Qualunque cosa decida la Fifa, non giocheremo contro laa marzo”, ha dichiarato il presidente della FIFA Karl-Erik Nilsson. La, che avrebbe dovutoi russi a Mosca il 24 marzo nella semifinale di questa diga, ha già annunciato che non giocherà questa partita, la cui vincitrice affronterà poi lao la Repubblica Ceca. Après la Pologne, la Suède refuse d’affronter la Russie pour les barrages de la Coupe ...