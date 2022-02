“Domeniche della Salute”, appuntamento con le dottoresse Casani e De Luca (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Rotary Club di Benevento, presieduto quest’anno dalla dott.ssa Vincenza Casarella, per gli incontri delle “Domeniche della Salute”, propone, per domenica 27 febbraio 2022, alle ore 10.00 una riflessione sul tema “I mille giorni che cambiano la nostra vita: azioni e strategie”, con la Pediatra Antonella Casani e con Maria Gabriella De Luca, Direttore di Neonatologia – Cardarelli (NA). La primissima infanzia è una fase decisiva per lo sviluppo psico-motorio, cognitivo ed emotivo del bambino. E’ il momento in cui si acquisiscono competenze relazionali e personali che lo accompagneranno per tutta la vita. Ecco il calendario dei prossimi incontri: Il 13 marzo 2022 – Dott. Raffaele Pilla, “Il ruolo del farmacista e dispensazione dei farmaci equivalenti” 10 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Rotary Club di Benevento, presieduto quest’anno dalla dott.ssa Vincenza Casarella, per gli incontri delle “”, propone, per domenica 27 febbraio 2022, alle ore 10.00 una riflessione sul tema “I mille giorni che cambiano la nostra vita: azioni e strategie”, con la Pediatra Antonellae con Maria Gabriella De, Direttore di Neonatologia – Cardarelli (NA). La primissima infanzia è una fase decisiva per lo sviluppo psico-motorio, cognitivo ed emotivo del bambino. E’ il momento in cui si acquisiscono competenze relazionali e personali che lo accompagneranno per tutta la vita. Ecco il calendario dei prossimi incontri: Il 13 marzo 2022 – Dott. Raffaele Pilla, “Il ruolo del farmacista e dispensazione dei farmaci equivalenti” 10 ...

Advertising

zazoomblog : “Domeniche della Salute” appuntamento con le dottoresse Casani e De Luca - #“Domeniche #della #Salute” - anteprima24 : ** 'Domeniche della Salute', appuntamento con le dottoresse Casani e De Luca ** - Alessdan1 : @elleci42 @AlvisiConci mi pare sia i C° di impostazione della caldaia.. negli anni 70 ci fu Crisi energetica, le do… - intour_it : RT @BeppeConvertini: Buongiorno da Bologna..?? Il mio viaggio di #lineaverde tutte le domeniche alle 12:20 su @RaiUno non poteva non partire… - ziamaurilia : RT @RaiTre: Qual è la prima parola che vi viene in mente se pensate al mare? Scrivetela nei commenti, ne parliamo a #Leparoleperdirlo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Domeniche della Sankt Moritz weekend gourmand: dove mangiare e bere al top ...La passeggiata intorno al lago e l'antica corsa di cavalli Silenzio assoluto e scricchiolio della ... "White Turf", che vanno in scena nelle tre domeniche di febbraio sin dal 1928 . Tra queste la più ...

La serie Noi: il remake di This is us ...in onda su Rai 1 dal 6 marzo tutte le domenica che provano a replicare in Italia il successo della ... In attesa dei primi due episodi (la serie ci terrà compagnia per sei settimane, tutte le domeniche, ...

"Domeniche della Salute", appuntamento con le dottoresse Casani e De Luca anteprima24.it Serie C Sky Sport, 29a Giornata - Programma e Telecronisti Lega Pro Tra sabato 26 e domenica 27 Febbraio, appuntamento su Sky con la 29a giornata ... Una vetrina significativa per i 60 club della Lega Pro che, a turnazione, offriranno al pubblico di Sky uno spettacolo ...

Atletica, Sofiia Yaremchuk: “Domenica alla Napoli City Half Marathon correrò con l’Ucraina nel cuore” NAPOLI – E’ attesa tra poche ore sulla linea di partenza della Napoli City Half Marathon di domenica 27 Febbraio Sofiia Yaremchuk, l’atleta del Centro Sportivo Esercito, di origini ucraine, che lo sco ...

...La passeggiata intorno al lago e l'antica corsa di cavalli Silenzio assoluto e scricchiolio... "White Turf", che vanno in scena nelle tredi febbraio sin dal 1928 . Tra queste la più ......in onda su Rai 1 dal 6 marzo tutte le domenica che provano a replicare in Italia il successo... In attesa dei primi due episodi (la serie ci terrà compagnia per sei settimane, tutte le, ...Tra sabato 26 e domenica 27 Febbraio, appuntamento su Sky con la 29a giornata ... Una vetrina significativa per i 60 club della Lega Pro che, a turnazione, offriranno al pubblico di Sky uno spettacolo ...NAPOLI – E’ attesa tra poche ore sulla linea di partenza della Napoli City Half Marathon di domenica 27 Febbraio Sofiia Yaremchuk, l’atleta del Centro Sportivo Esercito, di origini ucraine, che lo sco ...