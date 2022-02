Domenica In, ospiti e anticipazioni 27 febbraio 2022: Achille Lauro da Mara Venier (Di sabato 26 febbraio 2022) Domenica In. Questa Domenica di 27 febbraio 2022, andrà in onda, come di consueto, una nuova puntata dello show Domenicale più atteso della settimana: Domenica In, condotto dalla zia per antonomasia di noi italiani, cioè Mara Venier. La padrona di casa avrà modo di intervistare tanti nuovi ospiti, tra cui il suo pupillo prediletto, il mitico Achille Lauro. Sopresa per Achille Lauro: ma non solo… Tra i due, infatti, c’è una profonda stima reciproca, oltre che una grande sintonia ed amicizia. Tra le altre cose, ricordiamo che Achille Lauro, di recente, ha trionfato al contest Una Voce per San Marino, un festival canoro organizzato con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 febbraio 2022)In. Questadi 27, andrà in onda, come di consueto, una nuova puntata dello showle più atteso della settimana:In, condotto dalla zia per antonomasia di noi italiani, cioè. La padrona di casa avrà modo di intervistare tanti nuovi, tra cui il suo pupillo prediletto, il mitico. Sopresa per: ma non solo… Tra i due, infatti, c’è una profonda stima reciproca, oltre che una grande sintonia ed amicizia. Tra le altre cose, ricordiamo che, di recente, ha trionfato al contest Una Voce per San Marino, un festival canoro organizzato con ...

