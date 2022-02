Domenica In, anticipazioni puntata 27 febbraio 2022: chi sono gli ospiti (Di sabato 26 febbraio 2022) Quando arriva la Domenica i telespettatori sanno che su Rai 1 sta per arrivare anche una nuova e imperdibile puntata di Domenica In, il programma di intrattenimento condotto da Mara Venier e amatissimo dal pubblico. Anche questa settimana, in occasione del ventiquattresimo appuntamento, in studio arriveranno tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi tra vita privata e carriera. Domenica In: gli ospiti di Mara Venier Come riporta Tv Blogo, la puntata si aprirà con Achille Lauro, un amico di ‘zia Mara’ e un cantante amatissimo dal pubblico, reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo con il brano ‘Domenica’. Nel corso della puntata Achille Lauro riceverà anche una targa, che gli verrà consegnata dal Ministro degli Esteri della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 febbraio 2022) Quando arriva lai telespettatori sanno che su Rai 1 sta per arrivare anche una nuova e imperdibilediIn, il programma di intrattenimento condotto da Mara Venier e amatissimo dal pubblico. Anche questa settimana, in occasione del ventiquattresimo appuntamento, in studio arriveranno tantissimi, pronti a raccontarsi tra vita privata e carriera.In: glidi Mara Venier Come riporta Tv Blogo, lasi aprirà con Achille Lauro, un amico di ‘zia Mara’ e un cantante amatissimo dal pubblico, reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo con il brano ‘’. Nel corso dellaAchille Lauro riceverà anche una targa, che gli verrà consegnata dal Ministro degli Esteri della ...

