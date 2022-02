Discovery+, dopo le Olimpiadi torna su Eurosport la Coppa del Mondo di Sci Alpino (Di sabato 26 febbraio 2022) Assegnati i titoli olimpici dello sci Alpino negli intensi giorni di Pechino 2022, il circo bianco s’appresta ad assegnare le Coppe di Specialità e la Coppa del Mondo Generale verso le Finali di Courchevel-Méribel (sede dei prossimi Mondiali 2023) da mercoledì 16 a domenica 20 marzo in diretta integrale su Eurosport 1 e Discovery+.Prima delle Finali, la Coppa del Mondo maschile fa tappa a Garmisch-Partenkirchen sabato 26 e domenica 27 febbraio, Kvitfjell il 4/6 marzo, Flachau il 9 marzo e Kranjska Gora il 12/13 marzo; mentre le venues femminili che precedono Courchevel saranno Crans Montana il 26/27 febbraio,... Leggi su digital-news (Di sabato 26 febbraio 2022) Assegnati i titoli olimpici dello scinegli intensi giorni di Pechino 2022, il circo bianco s’appresta ad assegnare le Coppe di Specialità e ladelGenerale verso le Finali di Courchevel-Méribel (sede dei prossimi Mondiali 2023) da mercoledì 16 a domenica 20 marzo in diretta integrale su1 e.Prima delle Finali, ladelmaschile fa tappa a Garmisch-Partenkirchen sabato 26 e domenica 27 febbraio, Kvitfjell il 4/6 marzo, Flachau il 9 marzo e Kranjska Gora il 12/13 marzo; mentre le venues femminili che precedono Courchevel saranno Crans Montana il 26/27 febbraio,...

