Discesa femminile Crans-Montana | risultati e classifica | vince Ledecka | delusione Italia

Ester Ledecka vince la Discesa libera femminile di Crans-Montana, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Gara perfetta della ceca che chiude in 1:30.17 e ha la meglio per 21 centesimi su una Ragnhild Mowinckel altrettanto incredibile, come ci si aspettava. Cornelia Huetter, scesa con il pettorale numero 19, sale sull'ultimo gradino del podio nonostante un brutto salto finale, chiudendo a 42 centesimi dalla vetta, seguita dalla compagna di squadra Mirjam Puchner. Sotto le due austriache è doppietta svizzera con Joana Haelen e Michelle Gisin, mentre delude sulle piste di casa la campionessa olimpica Corinne Suter, nona a +1.22. Tanta delusione anche in casa Italia; Sofia Goggia, che già nelle prove non era al meglio, è la migliore ...

