D’incenso | di spine

(Di sabato 26 febbraio 2022) Di Vincenzo Calafiore 26 Febbraio 2022 Udine Un’esile, inquieta impercettibile traccia di felicità nelle mie parole, nell’aurora incerta alla soglia del giorno che stenta nei suoi passi. A rileggere la nascosta consapevolezza delle parole sembra emergere nei silvestri inizi dei giorni, dalle acque di un mare di dentro di tanti ritmi, di tante emozioni di un tempo arcaico, ora più che mai ancora vive che finiscono per aggettarsi in un’attesa che assorbe ogni cosa, tracimando il livore di speranza su anima e labbra. Così si offre l’incanto del mare, quel suo frangersi su pietre tonde come uova preistoriche e venti, l’agonizzare lento tra sabbia e frammenti di vetri colorati. E mi par di sognare in quelle vesti serali dei cieli calactini, nei miei sensi crepuscolari dell’asserare denso dei giorni: ancora l’amore, ancora le carezze a fior di pelle, e c’è la malinconia! La stessa malinconia ...