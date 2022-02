Difesa eroica di Zelensky, problemi per Putin (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo due giorni di resistenza attiva, riguadagnando aree perse nelle primissime fasi dell’invasione, l’Ucraina dimostra di avere capacità operative a livello degli standard Nato, e sebbene un ingresso come membro nell’alleanza sia una questione improbabile e di valore politico (tra quelle che hanno portato all’attacco Vladimir Putin), sarà difficile negare che per valore e modelli di combattimento non ne sia all’altezza. Kiev si difende, “siamo qui” come ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in due video che hanno fatto milioni di visualizzazioni girati ieri sera, venerdì 25 febbraio, e questa mattina dalle strade davanti ai palazzi dell’amministrazione, nel centro cittadino. Zelensky ha voluto dare coraggio alle truppe e contemporaneamente smentire la disinformatia russa che aveva fatto uscire notizie su una sua fuga dal Paese. ... Leggi su formiche (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo due giorni di resistenza attiva, riguadagnando aree perse nelle primissime fasi dell’invasione, l’Ucraina dimostra di avere capacità operative a livello degli standard Nato, e sebbene un ingresso come membro nell’alleanza sia una questione improbabile e di valore politico (tra quelle che hanno portato all’attacco Vladimir), sarà difficile negare che per valore e modelli di combattimento non ne sia all’altezza. Kiev si difende, “siamo qui” come ha detto il presidente Volodymyrin due video che hanno fatto milioni di visualizzazioni girati ieri sera, venerdì 25 febbraio, e questa mattina dalle strade davanti ai palazzi dell’amministrazione, nel centro cittadino.ha voluto dare coraggio alle truppe e contemporaneamente smentire la disinformatia russa che aveva fatto uscire notizie su una sua fuga dal Paese. ...

