Dietro Tangentopoli c’era pure lo stato imprenditore

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il 17 febbraio 1992 veniva arreMario Chiesa: il trentesimo anniversario èl’occasione per rievocare la stagione di Mani Pulite, in modo particolare gli eventi giudiziari. Sette mesi dopo, il 16 settembre, l’Italia sarebbe uscita dal Sistema monetario europeo: ma la ricorrenza non è stata l’occasione per investigare la relazione tra le due crisi, quella politica e quella economica. E nepper ricostruire il meccanismo attraverso cui danaro privato finiva ai partiti, cheoffre interessanti considerazioni su quel passato, e non solo. Il meccanismo presuppone che accanto ad una transazione economica "normale" tra un soggetto privato (fornitore) e un soggetto pubblico (cliente), ve ne sia una "occulta" con cui il privato mette un importo (la tangente) nella disponibilità di chi ha avuto il potere di ...

Il Foglio

