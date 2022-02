Decreto Ucraina, in Italia torna lo Stato di Emergenza: cosa succede e cosa significa (Di sabato 26 febbraio 2022) Decreto Ucraina. Lo Stato di Emergenza sembra costretto a dilungarsi ancora. Questa volta, però, non si tratta di una condizione innescata dalla pandemia, per la quale l’Emergenza sarebbe terminata proprio il 31 marzo. Il Consiglio dei Ministri ha decretato tre mesi di Stato emergenziale a causa di quanto sta accadendo in queste ore in Ucraina, dopo l’assalto da parte delle truppe russe, ora sempre più vicine alla presa di Kiev. Stato di Emergenza per la guerra Durante l’ultima riunione dei Ministri, e del Presidente del Consiglio, è Stato di fatto approvato un Decreto legge che contiene misure urgenti per la guerra. Tra le diverse cose, ad esempio, sono stati varati anche finanziamenti per aumentare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 febbraio 2022). Lodisembra costretto a dilungarsi ancora. Questa volta, però, non si tratta di una condizione innescata dalla pandemia, per la quale l’sarebbe terminata proprio il 31 marzo. Il Consiglio dei Ministri ha decretato tre mesi diemergenziale a causa di quanto sta accadendo in queste ore in, dopo l’assalto da parte delle truppe russe, ora sempre più vicine alla presa di Kiev.diper la guerra Durante l’ultima riunione dei Ministri, e del Presidente del Consiglio, èdi fatto approvato unlegge che contiene misure urgenti per la guerra. Tra le diverse cose, ad esempio, sono stati varati anche finanziamenti per aumentare ...

