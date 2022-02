David Lynch contro Putin per l'attacco all'Ucraina: "Si raccoglie ciò che si semina" (Di sabato 26 febbraio 2022) Anche il regista David Lynch condanna le recenti azioni del Presidente russo Vladimir Putin contro l'Ucraina. C'è anche David Lynch le tante star che si sono espresse sui recenti avvenimenti in Ucraina e contro le azioni del Presidente russo Vladimir Putin. Ma vediamo quali sono state le parole del regista. Durante il suo programma YouTube Weather Report, come segnala anche IndieWire, Lynch è stato piuttosto duro nei confronti del politico: "Se posso dire qualcosa al Signor Presidente Putin, noi siamo, in qualità di esseri umani, ricompensati nella vita in base a come trattiamo il nostro prossimo. E c'è una legge di natura, severa ed esigente, che non prevede cavilli e vie di fuga. E ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 febbraio 2022) Anche il registacondanna le recenti azioni del Presidente russo Vladimirl'. C'è anchele tante star che si sono espresse sui recenti avvenimenti inle azioni del Presidente russo Vladimir. Ma vediamo quali sono state le parole del regista. Durante il suo programma YouTube Weather Report, come segnala anche IndieWire,è stato piuttosto duro nei confronti del politico: "Se posso dire qualcosa al Signor Presidente, noi siamo, in qualità di esseri umani, ricompensati nella vita in base a come trattiamo il nostro prossimo. E c'è una legge di natura, severa ed esigente, che non prevede cavilli e vie di fuga. E ...

