Daniil Medvedev conquista il primo posto: spezzato il dominio delle leggende (Di sabato 26 febbraio 2022) La Russia è al centro delle chiacchiere nel mondo: dopo aver attaccato militarmente l'Ucraina, il Governo di Vladimir Putin assedia Kiev, la Capitale dello Stato ucraino. Una situazione che desta le preoccupazioni del globo intero, con la guerra armata che torno nel Vecchio Continente a distanza di tanti anni dall'ultima volta. Il popolo russo, però, è al centro delle attenzioni anche a livello sportivo: la Formula 1 ha cancellato il Gran Premio di Sochi, mentre l'UEFA ha tolto la finale di Champions League a San Pietroburgo. Per i bolscevichi, però, arrivano anche buone notizie dal tennis: Daniil Medvedev ha spezzato l'egemonia delle leggende della racchetta conquistando il primo posto nel Ranking

