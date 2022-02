Dalle mascherine alle maschere: storia e significato del carnevale (Di sabato 26 febbraio 2022) carnevale è alle porte: si comincia a respirare una bella aria di festa e c’è tanta voglia di divertirsi. Le giornate si stanno allungando, le temperature sono diventate più gradevoli e il clima quasi primaverile di questi giorni invoglia a trascorrere più tempo all’aperto: considerando che la situazione della pandemia da Covid-19 sta migliorando, nel rispetto delle normative anti-contagio, ci sono tutti gli ingredienti per vivere al meglio questo periodo festivo. Per la gioia di grandi e piccini, è giunto il momento di rispolverare mascherine e costumi, munirsi di coriandoli e stelle filanti, allestire allegri e colorati carri allegorici, eventualmente mettersi un po’ di trucco sul viso e scendere in strada per sfoggiare il proprio look. Laddove torneranno a essere organizzate, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 febbraio 2022)porte: si comincia a respirare una bella aria di festa e c’è tanta voglia di divertirsi. Le giornate si stanno allungando, le temperature sono diventate più gradevoli e il clima quasi primaverile di questi giorni invoglia a trascorrere più tempo all’aperto: considerando che la situazione della pandemia da Covid-19 sta migliorando, nel rispetto delle normative anti-contagio, ci sono tutti gli ingredienti per vivere al meglio questo periodo festivo. Per la gioia di grandi e piccini, è giunto il momento di rispolveraree costumi, munirsi di coriandoli e stelle filanti,stiregri e colorati carrigorici, eventualmente mettersi un po’ di trucco sul viso e scendere in strada per sfoggiare il proprio look. Laddove torneranno a essere organizzate, ...

Advertising

Carmerita1966 : RT @GiovanniTotar19: Presto passeremo dalle mascherine in faccia agli elmetti in testa. La sostanza non cambia: “Ad eccezion fatta per una… - Catapultato : RT @Tommy_Rabbit: Dalle mascherine alle maschere antigas é n'attimo. - Tommy_Rabbit : Dalle mascherine alle maschere antigas é n'attimo. - GiovanniTotar19 : Presto passeremo dalle mascherine in faccia agli elmetti in testa. La sostanza non cambia: “Ad eccezion fatta per u… - StarBluRose : @gio54573262 @GiovyDean @Palazzo_Chigi Gli infermieri hanno la faccia tagliata dalle mascherine perchè li obbligano… -