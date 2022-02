Dal ristorante ' emozionale' all' hotel a cinque stelle | i sogni infranti del Cardeto Il parco è piombato nel degrado

Advertising

Giordan48430646 : RT @massimo_boscia: Ma ci rendiamo conto che dal 31 Marzo potrebbe non servire più il #greenpass per andare al ristorante ma sarà considera… - ConventoLonato : A - ConventoLonato : A - ConventoLonato : A - sara_saretta___ : IL LAVORO che ha finito il gf è l'apertura del ristorante a Milano,nessuna isola,lo ha ripetuto tipo 100 volte,e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal ristorante

Corriere della Sera

... per più di 40 anni, infatti, ha lavorato come chef alFornace di Oropa, con passione e ... Parole di elogio anchesindaco di Cerrione Anna Maria Zerbola: "Non si risparmiava mai, nel ...ANCONA - Doveva chiamarsi 'Marconi IX', in onore all'esperimento fatto dall'inventore nel 1904 al vecchio Faro e a Papa Pio IX che lo fece erigere nel 1859. Ma il progetto del'emozionale' che avrebbe dovuto attrarre chef stellati del calibro di Antonino Cannavacciuolo alle pendici del Cardeto è tramontato sul nascere. APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Lapide di marmo ...ANCONA - Doveva chiamarsi “Marconi IX”, in onore all’esperimento fatto dall’inventore nel 1904 al vecchio Faro e a Papa Pio IX che lo fece erigere nel 1859. Ma il progetto ...«La Tur dal Sücar» (la torre dello zucchero) è nel centro storico di Mantova, in via San Longino. Chiesto il riconoscimento di attività storica e di tradizione ...