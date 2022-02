Da Mosca a San Pietroburgo, il risveglio della protesta. La voce dei russi contrari alla guerra (Di sabato 26 febbraio 2022) L’opinione pubblica russa si divide tra sostenitori di Putin e dell’intervento in Ucraina e un’opposizione soffocata che sta ritrovando il coraggio di farsi sentire Leggi su ilsole24ore (Di sabato 26 febbraio 2022) L’opinione pubblica russa si divide tra sostenitori di Putin e dell’intervento in Ucraina e un’opposizione soffocata che sta ritrovando il coraggio di farsi sentire

Advertising

ilpost : Nonostante negli ultimi anni il presidente russo Vladimir Putin abbia cercato di reprimere il dissenso in Russia, c… - sole24ore : ??«Non c’è alcuna giustificazione razionale per questa #guerra»: - adrianobiondi : Il coraggio delle donne e degli uomini di San Pietroburgo e Mosca: con voi, per tutti noi - saudachia : RT @assurdistan: #Trump avrebbe risolto la guerra di #Putin in un attimo: la storia é tutta nel suo docufilm 'Debby si fa Mosca e San Pietr… - niczul : Questa è solo una delle tante manifestazioni contro la guerra. In Russia oltre 1800 fermati, molti arrestati per av… -