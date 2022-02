Da Heineken investimenti per 73 milioni in Sardegna (Di sabato 26 febbraio 2022) CAGLIARI (ITALPRESS) – Per il birrificio Ichnusa di Assemini, in provincia di Cagliari, sono in arrivo investimenti da 73 milioni di euro. Il piano è stato annunciato da Heineken Italia, che rinnova così il suo impegno per la Sardegna.Il piano industriale risponde alla necessità di supportare la crescita della produzione di birra mell'Isola, generando impatti positivi sulla filiera produttiva in termini di occupazione e valore creato sul territorio.Alcuni interventi programmati (tra cui una nuova centrale frigorifera, impianti di stoccaggio di CO2, torri di raffreddamento) contribuiranno a migliorare le performance ambientali, comportando una riduzione dei consumi di acqua, energia elettrica e una riduzione delle emissioni di CO2.“L'investimento sul birrificio di Assemini è un tassello importante della nostra strategia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) CAGLIARI (ITALPRESS) – Per il birrificio Ichnusa di Assemini, in provincia di Cagliari, sono in arrivoda 73di euro. Il piano è stato annunciato daItalia, che rinnova così il suo impegno per la.Il piano industriale risponde alla necessità di supportare la crescita della produzione di birra mell'Isola, generando impatti positivi sulla filiera produttiva in termini di occupazione e valore creato sul territorio.Alcuni interventi programmati (tra cui una nuova centrale frigorifera, impianti di stoccaggio di CO2, torri di raffreddamento) contribuiranno a migliorare le performance ambientali, comportando una riduzione dei consumi di acqua, energia elettrica e una riduzione delle emissioni di CO2.“L'investimento sul birrificio di Assemini è un tassello importante della nostra strategia ...

