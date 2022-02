Crolla lamiera di metallo in un liceo romano | ferita una studentessa ma è allarme in tuta Italia

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 26 febbraio 2022) I ricordi della scuola sono legati, la maggior parte delle volte, anche alle inospitali strutture fatiscenti, poco sicure e non sempre a norma: banchi logori, sedie rotte, soffitti scrostati hanno accompagnato gli anni della nostra adolescenza, nel silenzio generale delle crepe che tanti compiti in classe, primi amori, generazioni di giovani rivoluzionari pronti a cambiare il mondo ha visto sbocciare e poi appassire, consegnati come pacchi postali indesiderati all’altrettanto insalubre mondo del lavoro, ma questa è un’altra storia. Tornando alla scuola, nel PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), parte degli investimenti saranno destinati all’attuazione di misure in materia di edilizia scolastica, con una cifra record di 17, 59 miliardi spesi soprattutto per la realizzazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole per infanzia. In particolare, parte di ...