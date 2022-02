Covid | ultime news Calano ancora ricoveri ordinari -603 e terapie intensive -36 LIVE

(Di sabato 26 febbraio 2022) L'ultimo bollettino del ministero della Salute riportati 38.375 nuovi casi e 210 morti, con tasso di positività al 8,8%. Scendono i parametri della pandemia, con l'indice di trasmissibilità Rt mai così basso da giugno e rianimazioni sotto illlo di allerta per la prima volta da dicembre 2021. In zona gialla il Friuli Venezia Giulia; Campania, Lombardia, Veneto e Alto Adige in bianca

Campania, il bollettino del 25 febbraio. Zona bianca, via libera dal Ministero Napoli, 26 febbraio 2022 - In Campania, nelle24 ore, si sono registrati 3.578 positivi al Coronavirus (2.nel Lazio, il bollettino di sabato 26 febbraio 2022. 'Oggi nel Lazio su 12.976 tamponi ... La situazione nelle Asl di Roma Nella Asl Roma 1 i nuovi casi registrati nelle24 ore sono 879 e 5 ...Situazione Covid-19 al 26 febbraio 2022. Sono 4.353 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.540). Lo si evince dai dati ...Genova, 26 febbraio 2022 - I nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime ventiquattro ore in Liguria sono 1.008, a fronte di 10.641 tamponi effettuati di cui 2.846 molecolari e 7.795 ant ...