Covid | ultime news Calano ancora ricoveri ordinari -603 e terapie intensive -36 LIVE

(Di sabato 26 febbraio 2022) L'ultimo bollettino del ministero della Salute riporta 38.375 nuovi contagi e 210 morti, con tasso di positività all'8,8%. Migliora costantemente la curva epidemiologica, con l'indice di trasmissibilità Rt mai così basso da giugno 2021 e rianimazioni sotto illlo di allerta per la prima volta da dicembre. In zona gialla il Friuli-Venezia Giulia; Campania, Lombardia, Veneto e Alto Adige in bianca

"Nel corso dellesettimane è stata registrata una diminuzione dei casi e delle ... Che tra il 7 e il 20 febbraio rileva 771.327 diagnosi die 715 morti (numero che non include le vittime di ......i decessi (+15) nelle48 ore, il totale da inizio pandemia sale a 10.407 unità. Mentre migliora la situazione negli ospedali, dove si svuotano lentamente i reparti destinati ai pazienti, ...Bollettino Covid, in Italia oggi, sabato 26 febbraio 2022. Ci sono 38.375 contagi e 210 morti. Ieri sono stati registrati 40.948 nuovi casi in 24 ore, ...Sono 4.408 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore su 61.166 tamponi effettuati, con una percentuale di positivi del 7,2% ...