(Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.315 i nuovida Coronavirus, 262022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 17nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 25.782 tamponi, tra molecolari e antigenici. I ricoverati sono 624 nei reparti ordinari, mentre quelli in terapia intensiva sono 39. Da inizio pandemia le vittime sono state 7.636 nella Regione. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Lecce a 896, Bari a 861 e Fa a 546. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

telodogratis : Covid Puglia oggi, 3.315 contagi e 17 morti: bollettino 26 febbraio - TgrRaiPuglia : 3.315 positivi su 25.782 test per l'infezione da Covid-19. Decessi 17 - TGR Puglia - italiaserait : Covid Puglia oggi, 3.315 contagi e 17 morti: bollettino 26 febbraio - sulsitodisimone : Covid Puglia oggi, 3.315 contagi e 17 morti: bollettino 26 febbraio - fisco24_info : Covid Puglia oggi, 3.315 contagi e 17 morti: bollettino 26 febbraio: (Adnkronos) - I dati della Regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Puglia

Da martedì, primo marzo, inizierà anche inla somministrazione della quarta dose di vaccino anti -ai soggetti fragili. Lo ha annunciato la Regione. A ricevere il richiamo, a distanza di almeno 120 giorni dall'ultima dose, ...- Nell'ultimo bollettino regionale su 25.782 test effettuati sono stati registrati 3.315 nuovi casi in: 861 nel Barese, 546 nel Foggiano, 270 nella BAT, 896 nel Leccese, 280 nel Brindisino e 411 in provincia di Taranto 17 i decessi 80.908 le persone attualmente positive in: 624 ...Quarta dose di vaccino anti covid anche per in Puglia. Saranno i soggetti fragili - soggetti trapiantati, dializzati e immunocompromessi che abbiano ricevuto la terza dose o dose ...Dati del giorno: 26 febbraio 2022 3.315 Nuovi casi 25.782 Test giornalieri 17 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia ...