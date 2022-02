Covid oggi Sardegna, 1.091 contagi e 2 morti: bollettino 26 febbraio (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.091 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 febbraio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati due morti nell’isola. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.546 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 23, 5 in meno da ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 340, 6 in meno da ieri. In isolamento a casa 31.317 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.091 i nuovida Coronavirus, 262022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati duenell’isola. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.546 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 23, 5 in meno da ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 340, 6 in meno da ieri. In isolamento a casa 31.317 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

