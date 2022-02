Covid oggi Lombardia | 4 408 contagi e 19 morti | bollettino 26 febbraio

(Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.408 i nuovida coronavirus26in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 19. Il tasso di positività è l 7,2%. I decessi da inizio pandemia salgono a 38.537. In provincia di Milano i nuovi positivi sono stati 1.404, a Brescia 528, a Varese 434, a Monza e Brianza 356, a Bergamo 318, a Como 266, a Pavia 228, a Mantova 216, a Cremona 208, a Lecco 119, a Lodi 73 e a Sondrio 81. Chiude ospedale in Fiera Milano, oltre 530 pazienti assistiti Ha assistito oltre 530 pazientiche necessitavano di terapia intensiva. Da martedì 1 marzo verrà chiuso e, secondo quanto si apprende, smantellato definitivamente. L’ospedale allestito alla Fiera di Milano per contrastare ...

Sky Tg24

, il bollettino della Regione Lazio disabato 26 febbraio 2022. Su 12.976 tamponi molecolari e 34.358 tamponi antigenici per un totale di 47.334 tamponi, si registrano 4.482 nuovi casi ...Bollettino, in Italia, sabato 26 febbraio 2022. Ci sono 38.375 contagi e 210 morti . Ieri sono stati registrati 40.948 nuovi casi in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime ...L'avventura tra Jannik Sinner e Simone Vagnozzi (coach) è cominciata in maniera ufficiale nel circuito internazionale a partire dal torneo di Dubai. L'altoatesino si è spinto fino ai quarti di finale ...Si registra comunque una vittima (un uomo di 86 anni). Condinuano in regione a diminuire i ricoveri sia nei repart covid che in rianimazione.