Covid oggi Liguria, 1.008 contagi e 4 morti: bollettino 26 febbraio (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.008 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 febbraio 2022 in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.641 tamponi di cui 7.795 rapidi. In Liguria ci sono al momento 15.150 positivi. I ricoverati sono 371, 22 in meno di ieri, 23 le terapie intensive occupate, una in meno di ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 615, Savona a 174, La Spezia a 119 e Imperia a 95. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.008 i nuovida Coronavirus, 262022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 4nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.641 tamponi di cui 7.795 rapidi. Inci sono al momento 15.150 positivi. I ricoverati sono 371, 22 in meno di ieri, 23 le terapie intensive occupate, una in meno di ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 615, Savona a 174, La Spezia a 119 e Imperia a 95. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : Covid in #Ucraina, contagi a rischio risalita. #ultimora - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - SkyTG24 : #Covid19, news. Rt ai minimi da giugno, terapie intensive sotto soglia d’allerta. DIRETTA - infoitsalute : Covid: in Fvg oggi 637 nuovi contagi, in calo ricoveri - elvise1657 : RT @orosan1: @AlvisiConci Ho un pensiero,ma se Renzi non avesse fatto cadere il governo Conte2cosa sarebbe l'italia oggi magari,con Belloni… -