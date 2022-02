Covid oggi Italia, report Iss: in età scolare 31% contagi (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid oggi in Italia, stabili nell’ultimo mese i contagi in età scolare. Si tratta del 31% delle popolazione secondo quanto riporta l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità (Iss). “Nell’ultima settimana il 20% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 44% nella fascia d’età 5-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni”. REINFEZIONI – “Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati è pari a 3,1%, in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente (3.2%)”. Dal 24 agosto 2021 al 23 febbraio 2022 sono stati segnalati 232.818 casi di reinfezione, pari a 3% del totale dei casi notificati. Secondo il report Iss, l’analisi del rischio di reinfezione a partire ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, stabili nell’ultimo mese iin età. Si tratta del 31% delle popolazione secondo quanto riporta l’ultimodell’Istituto superiore di sanità (Iss). “Nell’ultima settimana il 20% dei casi in etàè stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 44% nella fascia d’età 5-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni”. REINFEZIONI – “Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati è pari a 3,1%, in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente (3.2%)”. Dal 24 agosto 2021 al 23 febbraio 2022 sono stati segnalati 232.818 casi di reinfezione, pari a 3% del totale dei casi notificati. Secondo ilIss, l’analisi del rischio di reinfezione a partire ...

