Covid oggi Italia | 38 375 contagi e 210 morti | bollettino 26 febbraio

(Di sabato 26 febbraio 2022) Sono 38.375 i nuovida Coronavirus in, 262022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute.

Sono 12.732.680 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del bollettino di oggi. Sono 3.578 i nuovi contagi da coronavirus, 26 febbraio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 13 morti, di cui 5 avvenuti in precedenza. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 30.373 tamponi. Sono 3.358 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (ieri 3.480), a fronte di 30.373 tamponi effettuati, su un totale di 10.758.477 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 29 decessi.