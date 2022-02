Covid Marche, numeri da zona bianca. La curva epidemica scende ancora, 1268 i nuovi casi e tasso di incidenza a 684 (Di sabato 26 febbraio 2022) ANCONA - La discesa della curva epidemica da Covid si consolida nelle Marche, tutti gli indicatori registrano andamenti migliorativi costanti e continui nel tempo. I parametri da zona bianca sono ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 26 febbraio 2022) ANCONA - La discesa delladasi consolida nelle, tutti gli indicatori registrano andamenti migliorativi costanti e continui nel tempo. I parametri dasono ...

Advertising

lanuovariviera : Covid, nelle Marche l'incidenza continua a scendere. 'In poche ore parametri da zona bianca' - vivereurbino : Report Covid Marche, 1579 nuovi casi e 3 decessi, terapie intensive a quota 27 (-2) - Marche_Notizie : CGIL Marche: Infortuni Covid - Marche_Notizie : Covid, calano i ricoveri negli ospedali della nostra regione - AnsaMarche : Covid: Marche, -11 ricoveri in 24ore, 3 deceduti. Attualmente 249 degenti, in Terapia intensiva sono 27 (-2) -