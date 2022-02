Covid | 38 375 nuovi casi e 210 decessi in 24 ore

(Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 38.375 idi Coronavirus in Italia (il 25 febbraio 40.948) a fronte di 434.077 tamponi effettuati su un totale di 186.820.082 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 210 i(il 25 febbraio 193), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 154.416. Diventano 12.732.680 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 1.140.558 (-35.366), 1.182.692 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 11.103 di cui 763 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 11.437.706 con un incremento di 74.516 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero dinelle ...

