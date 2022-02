Covid, 38.375 casi e 210 morti. A Milano chiude l’ospedale in Fiera: dimesso l’ultimo paziente (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono stati 38.375 i nuovi casi di Covid e 210 i morti in 24 ore. Ieri i contagi erano stati 40.948 e i decessi 193. Le vittime da inizio pandemia, con quelle di oggi, arrivano dunque a 154.416. Il tasso di positività scende all’8,8% dal 9,3% di ieri su 434.077 tamponi processati nelle ultime 24 ore contro i 440.115 delle 24 ore precedenti. Dunque, numeri ancora in calo, benché i decessi stentino a diminuire. Un segnale, comunque, dell’andamento in remissione della pandemia arriva anche da altri fronti: a Milano, dopo aver curato 530 pazienti, l’ospedale Covid in Fiera ieri ha dimesso l’ultimo paziente e si appresta a chiudere i battenti. Ricoveri in calo: in terapia intensiva ci sono 763 pazienti I ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono stati 38.375 i nuovidie 210 iin 24 ore. Ieri i contagi erano stati 40.948 e i decessi 193. Le vittime da inizio pandemia, con quelle di oggi, arrivano dunque a 154.416. Il tasso di positività scende all’8,8% dal 9,3% di ieri su 434.077 tamponi processati nelle ultime 24 ore contro i 440.115 delle 24 ore precedenti. Dunque, numeri ancora in calo, benché i decessi stentino a diminuire. Un segnale, comunque, dell’andamento in remissione della pandemia arriva anche da altri fronti: a, dopo aver curato 530 pazienti,inieri hae si appresta are i battenti. Ricoveri in calo: in terapia intensiva ci sono 763 pazienti I ...

