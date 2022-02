Covid, 3.578 nuovi casi su 34.006 test: 13 nuovi decessi (8 nelle ultime 48 ore) (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono 3.578 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 34.006 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 13 nuovi decessi, 8 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 50 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 796 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono 3.578 idi-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 34.006. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 13, 8 dei quali avvenuti48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 50 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 796 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

