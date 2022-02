Cosenza Dalla scuola massima solidarietà al dirigente scolastico Massimo Ciglio

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 26 febbraio 2022) “Il presidente e tutti i componenti del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Spirito Santo” e i rappresentanti di classe del plesso di via Misasi, prendendo le distanze dai contenuti inopportuni di alcuni messaggi che sono stati affissi sulla recinzione di piazza Rodotà, esprimonoala seguito della nota stampa nella quale il sindaco diha chiesto la rimozione dall’incarico. Riteniamo, infatti, che il DS non abbia alcuna responsabilità personale rispetto ai contenuti dei messaggi affissi sulla recinzione, così come teniamo ad evidenziare che non si è mai assistito a tentativi da parte del DS finalizzati a sobillare o istigare i genitori a partecipare alle proteste per la riapertura della piazza. Nel corso ...