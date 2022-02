Cosa ha detto la Russia sulla guerra in Ucraina e la Stazione Spaziale Internazionale (Di sabato 26 febbraio 2022) Mosca non ha minacciato di usare la Stazione orbitante come un’arma, sebbene il conflitto abbia già iniziato a ripercuotersi anche oltre l’atmosfera Leggi su repubblica (Di sabato 26 febbraio 2022) Mosca non ha minacciato di usare laorbitante come un’arma, sebbene il conflitto abbia già iniziato a ripercuotersi anche oltre l’atmosfera

Advertising

TeresaBellanova : Matteo Renzi ha detto con grande chiarezza chi siamo noi di Italia Viva e anche cosa non saremo mai. Ha saldato mag… - ilpost : «Posso dirvi una cosa, stamattina: e cioè che la guerra andrà avanti. La crisi proseguirà, la guerra proseguirà e t… - ispionline : Le #sanzioni economiche sono l’unica arma a cui si è detto disposto a ricorrere l’#Occidente contro la #Russia. Ma… - druuig : @gav7no perfavore cancella questa cosa perché mi sembra davvero irrispettoso far sapere a tutti dove si trovano non… - Giusy12053168 : RT @sxjeru: J: 'Che gli prende a Barù oggi.. boh' Jess, è cotto e se l'è presa sia perché hai detto, scherzando, che non vuoi una cosa sen… -