"Cosa ci hanno segnalato". Striscia la Notizia, la bomba su Michelle Hunziker: questa roba sul palco | Video

Michelle Hunziker ha riscosso ottimo successo con il suo one woman show intitolato "Michelle Impossible". Le due puntate andate in onda su Canale 5 sono infatti state ben accolte dai telespettatori, che le hanno premiate con dati d'ascolto più che positivi, tanto da non far escludere che in futuro l'esperimento possa ripetersi. Inoltre lo show della Hunziker ha fornito materiale "prezioso" anche ai colleghi di Striscia la Notizia. Tra Michela Giroud e Katia Follesa, sul palco si sono infatti visti due look che il tg satirico descrive come "inconcepibili" e quindi meritevoli di finire direttamente in Moda Caustica, la rubrica sugli outfit peggiori della settimana. "Ci segnalano il sobrio vestito indossato in trasmissione da Michela Giroud - ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa hanno Taron Egerton nuovo Wolverine? La star risponde ai rumor Potremmo vedere Taron Egerton sfoggiare gli artigli di Wolverine nel reboot sugli X - Men? Ecco cosa ne pensa il diretto interessato Da tempo circolano voci secondo cui Taron Egerton , volto della ...hanno

Genova, giovane bergamasco muore investito da treno merci: Matthew aveva 20 anni Saranno gli inquirenti a chiarire cosa sia successo al ragazzo, se sia stato un tragico incidente o un gesto volontario. I genitori hanno appreso la notizia a Bergamo, dove vivono.

LEC: cosa hanno combinato i Misfits Gaming? Powned.it Matrimoni dimezzati e culle vuote: cosa è successo nel 2020? Negli ultimi due decenni il netto ridimensionamento delle nuove generazioni ha prodotto un effetto strutturale negativo su matrimoni e nascite.

Szczesny, no a Russia,a testa alta se sconfitti a tavolino ROMA, 26 FEB - "Abbiamo fatto la scelta giusta, quella di non affrontare la Russia nei play off e sono contento che anche i miei compagni la pensino così. Noi non giocheremo, e se dovremo perdere a ta ...

