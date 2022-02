Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 febbraio: 38.375 nuovi casi, i morti sono 210 (Di sabato 26 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 38.375 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 40.948. Diminuiscono i tamponi effettuati: 434.077, contro i 440.115 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'8,8% (ieri era 9,3%). sono 210 i morti (compreso qualche riconteggio), 36 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 26 febbraio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa il Lazio con 4.482, poi la Lombardia con 4.408. Sul fronte dei ricoveri ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 febbraio 2022) Nelle ultime 24 orestati 38.375 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 40.948. Diminuiscono i tamponi effettuati: 434.077, contro i 440.115 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'8,8% (ieri era 9,3%).210 i(compreso qualche riconteggio), 36 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 26(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa il Lazio con 4.482, poi la Lombardia con 4.408. Sul fronte dei ricoveri ...

