Coronavirus | il bollettino | 38mila casi e 210 morti nelle ultime 24 ore Calano ancora ricoveri e intensive

(Di sabato 26 febbraio 2022) Sono 38.375 i nuovi contagi da Covid24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 40.948. Le vittime sono invece 210 (ieri erano state 193). Sono invece 434.077 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari all’8,8%.i pazienti in terapia intensiva, 763 in totale e 36 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi, 11.103 e 603 in meno di ieri, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio da. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.