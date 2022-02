Coronavirus, 210 morti in un giorno. I nuovi contagi sono 38.375: calano i ricoveri e il tasso di positività (Di sabato 26 febbraio 2022) Il bollettino del 26 febbraio 2022 sono 210 i decessi legati al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri 25 febbraio, le vittime segnalate erano state 193. Il totale delle vittime sale a quota 154.416. Secondo il quotidiano bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute, i nuovi casi sono 38.375 , a fronte dei 40.948 di ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.140.692 (ieri 1.175.924) La situazione negli ospedali Il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive è al momento pari a 763 (ieri 799). Di questi, 44 hanno fatto il loro ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore (ieri 58). Nei reparti ordinari di area non critica ci sono 11.103 persone ricoverate (ieri 11.706). Il totale dei dimessi è dei guariti è arrivato a quota 11.473.706 ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Il bollettino del 26 febbraio 2022210 i decessi legati al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri 25 febbraio, le vittime segnalate erano state 193. Il totale delle vittime sale a quota 154.416. Secondo il quotidiano bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute, icasi38.375 , a fronte dei 40.948 di ieri. Gli attualmente positivioggi 1.140.692 (ieri 1.175.924) La situazione negli ospedali Il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive è al momento pari a 763 (ieri 799). Di questi, 44 hanno fatto il loro ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore (ieri 58). Nei reparti ordinari di area non critica ci11.103 persone ricoverate (ieri 11.706). Il totale dei dimessi è dei guariti è arrivato a quota 11.473.706 ...

