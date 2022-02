Coppa Italia – Milan-Inter, ecco dove vedere la gara in Tv (Di sabato 26 febbraio 2022) Goal News Milan-Inter, Coppa Italia in chiaro sulla Rai La finale di Coppa Italia Milan-Inter sarà trasmessa in chiaro da Rai 1. Lo ha annunciato la tv di Stato, che ha messo in palinsesto per mercoledì 9 maggio la partita che si giocherà all'Olimpico di Roma. Dunque, sarà possibile seguirla anche senza sottoscrivere alcun tipo di abbonamento.? Preparativi per l'andata della semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri affronteranno il Milan a San Siro martedì 1 marzo alle 21:00. MilanO - L'Inter giocherà l'andata di Coppa Italia. La partita si giocherà martedì 1 marzo 2022 alle ore 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva da ... Leggi su goalnews (Di sabato 26 febbraio 2022) Goal Newsin chiaro sulla Rai La finale disarà trasmessa in chiaro da Rai 1. Lo ha annunciato la tv di Stato, che ha messo in palinsesto per mercoledì 9 maggio la partita che si giocherà all'Olimpico di Roma. Dunque, sarà possibile seguirla anche senza sottoscrivere alcun tipo di abbonamento.? Preparativi per l'andata della semifinale di. I nerazzurri affronteranno ila San Siro martedì 1 marzo alle 21:00.O - L'giocherà l'andata di. La partita si giocherà martedì 1 marzo 2022 alle ore 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva da ...

