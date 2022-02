Conferenza stampa Zanetti: «Verona squadra spensierata, noi saremo arrembanti» (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore del Venezia Zanetti ha parlato alla vigilia della partita contro il Verona Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa del Verona. Verona – «Il Verona è una squadra molto forte, l’abbiamo analizzata, è una formazione che attacca molto bene, ha molti giocatori che stanno facendo grandi cose e che quindi hanno acquisito fiducia. Inoltre gli scaligeri sono in una posizione in classifica che permette loro di giocare con una certa spensieratezza, una dinamica che ovviamente risulta funzionale al loro gioco. Hanno dei numeri offensivi ottimi, hanno messo in difficoltà molte squadre, e questo esprimendo un gioco pregevole. Se devo trovare un difetto nel ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore del Veneziaha parlato alla vigilia della partita contro ilPaolo, allenatore del Venezia, ha parlato inalla vigilia della trasferta in casa del– «Ilè unamolto forte, l’abbiamo analizzata, è una formazione che attacca molto bene, ha molti giocatori che stanno facendo grandi cose e che quindi hanno acquisito fiducia. Inoltre gli scaligeri sono in una posizione in classifica che permette loro di giocare con una certa spensieratezza, una dinamica che ovviamente risulta funzionale al loro gioco. Hanno dei numeri offensivi ottimi, hanno messo in difficoltà molte squadre, e questo esprimendo un gioco pregevole. Se devo trovare un difetto nel ...

