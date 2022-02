Conferenza stampa Tudor: «Venezia squadra insidiosa, mi aspetto partita tosta» (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore del Verona Tudor ha parlato alla vigilia della partita contro il Venezia Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Venezia. Venezia – «È una squadra fatta bene, con giocatori forti, mi pare abbia anche investito soldi importanti. Sono una formazione insidiosa, tosta: mi aspetto una partita di quel tipo, non sarà facile, noi dovremo essere al 100% per far uscire le nostre qualità. Se non lo faremo, può diventare una partita brutta. Ci siamo preparati, mi aspetto che faremo bene le nostre cose». GUERRA – «La guerra l’ho ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore del Veronaha parlato alla vigilia dellacontro ilIgor, allenatore del Verona, ha parlato inalla vigilia dellacasalinga contro il– «È unafatta bene, con giocatori forti, mi pare abbia anche investito soldi importanti. Sono una formazione: miunadi quel tipo, non sarà facile, noi dovremo essere al 100% per far uscire le nostre qualità. Se non lo faremo, può diventare unabrutta. Ci siamo preparati, miche faremo bene le nostre cose». GUERRA – «La guerra l’ho ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Tudor: "Venezia squadra insidiosa, mi aspetto partita tosta" Ascolta la versione audio dell'articolo L'allenatore del Verona Tudor ha parlato alla vigilia della partita contro il Venezia Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Venezia. VENEZIA - "È una squadra fatta bene, con giocatori forti, mi pare abbia anche investito soldi importanti. Sono una ...

Cagliari, Mazzarri: 'Pari con il Napoli? Girano le scatole. Torino squadra feroce, dobbiamo essere più cinici. Obert...' Commenta per primo Walter Mazzarri , allenatore del Cagliari , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino: 'Nandez purtroppo non è sulla via della guarigione. Sta facendo un lavoro a parte, spero di averlo al più presto'. TORNARE AL GRANDE TORINO - '...

