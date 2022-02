Conferenza stampa Mazzarri: «Il Toro va a mille, ma so come ragionano» (Di sabato 26 febbraio 2022) Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri presenta in Conferenza stampa la gara di domani contro il Torino: le sue dichiarazioni Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri presenta ai media in Conferenza stampa la gara di domani, alle ore 12:30, contro il Torino di Ivan Juric. NANDEZ E TORINO – «Nandez non è sulla via della guarigione, non si allena con noi ma a parte. Sono concentrato sulla causa Cagliari, ogni gara carico i miei ragazzi per prevalere sugli avversari. Quando entrò allo stadio proverò qualcosa, ma sono concentrato sulla partita con un avversario che gioca diversamente dal Napoli. Il Torino va a mille, atleticamente sono migliori di tutti. L’emozioni e sensazioni le proverò» AVVERSARI – «Conosco come pensa Juric, so ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Il tecnico del Cagliari Walterpresenta inla gara di domani contro il Torino: le sue dichiarazioni Il tecnico del Cagliari Walterpresenta ai media inla gara di domani, alle ore 12:30, contro il Torino di Ivan Juric. NANDEZ E TORINO – «Nandez non è sulla via della guarigione, non si allena con noi ma a parte. Sono concentrato sulla causa Cagliari, ogni gara carico i miei ragazzi per prevalere sugli avversari. Quando entrò allo stadio proverò qualcosa, ma sono concentrato sulla partita con un avversario che gioca diversamente dal Napoli. Il Torino va a, atleticamente sono migliori di tutti. L’emozioni e sensazioni le proverò» AVVERSARI – «Conoscopensa Juric, so ...

