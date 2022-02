Condanna della guerra Preghiere e digiuno (Di sabato 26 febbraio 2022) Il vescovo di San Miniato, monsignor Andrea Migliavacca Dopo due anni sotto assedio per la pandemia, il mondo ora trema sotto i sibilo dei missili russi che piovono sull'Ucraina. Una conflitto ed una ... Leggi su lanazione (Di sabato 26 febbraio 2022) Il vescovo di San Miniato, monsignor Andrea Migliavacca Dopo due anni sotto assedio per la pandemia, il mondo ora trema sotto i sibilo dei missili russi che piovono sull'Ucraina. Una conflitto ed una ...

pietroraffa : ?? Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite NON ha approvato la risoluzione di condanna per l'invasione dell'Uc… - reportrai3 : La Procura Generale di Bologna ha chiesto l'ergastolo per Paolo Bellini, con l'accusa di essere uno degli autori de… - lucianonobili : “Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato. L’Italia condanna con assoluta fermezza l’invasione. V… - Gianluc68325330 : RT @LaVeritaWeb: Come per Covid e vaccini, pure per la guerra in Ucraina si assiste alla divisione in buoni e cattivi. La condanna verso Pu… - Alessya07935922 : RT @AzzurraBarbuto: La condanna della guerra dovrebbe essere UNANIME, invece c’è gente che gode per la follia di Putin. Lo fanno solo perch… -