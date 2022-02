“Con Dayane Mello sarebbero scoppiate le bombe”: Soleil cita ancora l’amica al GF Vip (Di sabato 26 febbraio 2022) Non è la prima volta che Soleil Sorge nomina l’amica Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip. Tra le protagoniste della passata edizione del reality, Dayane continua ad essere nei pensieri dell’attuale Vippona che l’ha inserita nella lista delle sue migliori amiche. Soleil parla di Dayane Mello Nelle passate ore, mentre si trovava in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 26 febbraio 2022) Non è la prima volta cheSorge nominanella Casa del Grande Fratello Vip. Tra le protagoniste della passata edizione del reality,continua ad essere nei pensieri dell’attuale Vippona che l’ha inserita nella lista delle sue migliori amiche.parla diNelle passate ore, mentre si trovava in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

