(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si è tenuta stamattina, presso il cinema teatro San Demetrio, un’assemblea pubblica partecipata, in vista delle prossime iniziative per ottenere la chiusura delle. L’assemblea, che ha visto la partecipazione e l’adesione di tantissimi cittadini, ma anche di molti rappresentanti di Istituzioni, associazioni e movimenti civici, ha lanciato una giornata di mobilitazione per la chiusura delle, prevista per il prossimo 25 marzo. La manifestazione di oggi ha raccolto un vasto consenso ad ampio raggio, che ha messo insieme numerose realtà, come si evince dagli interventi che si possono visualizzare al link https://fb.watch/bpXZm9bwek/ ed hanno tutti avuto al centro la richiesta rivolta aldi...

Advertising

anteprima24 : ** Comitato Salute e Vita al #Sindaco di #Salerno: “Chiudere le Fonderie Pisano” ** - RTAlive1 : Il Comitato/Associazione “Salute e Vita” invita tutti all'assemblea pubblica sabato 26 febbraio… - TeleradioNews : Il Comitato/Associazione “Salute e Vita” invita tutti coloro che hanno a cuore la salute propria e quella dei propr… - TeleradioNews : Salerno. Fonderia inquinante: sabato pubblico incontro per invocarne la chiusura coatta - Il Comitato/Associazione… - Marco11981622 : @fabioalisei Ma si viviamo con una tessera a vita che certifica lo stato di salute e ti dice cosa puoi fare o no ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Comitato Salute

OssolaNews.it

... l'ospedale 'San Giuseppe' di Cairo godeva di ottima: 1500 interventi chirurgici, 350 mila ... concludono dalInformazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione ......balsamico e infatti nello scorso mese di ottobre aveva vinto il Gran premio organizzato dallocale per promuovere questa eccellenza gastronomica. Già allora però le sue condizioni di...Cira Maniscalco (Presidente Cosmann comitato regionale per le malattie rare neurologiche e neurochirurgiche), Fabrizio Artale (presidente Movimento per la salute dei giovani), Maricetta Tirrito ...Attivisti da tutto il Veneto e il Friuli Venezia Giulia per dire «no» alla gestione del ciclo dei rifiuti messa in piedi dalle aziende che fanno capo alle società di Angelo Mandato ...