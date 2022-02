Collettivi femministi | perché ne abbiamo bisogno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 febbraio 2022) Uno dei frames mentali più intuitivi quando si parla di femminismo riporta a secoli, a decine di anni addietro, quando fiumane di donne e ragazze manifestavano nelle piazze, coi loro slogan, i loro cartelli, la loro rabbia, combattendo una battaglia contro il patriarcato nella quale c’era in ballo il riconoscimento di diritti fondamentali. Una situazione esasperata, insopportabile per persone che chiedevano soltanto di autodeterminarsi, di decidere per sé stesse. Si potrebbe pensare che, a distanza di tanto tempo, le parti abbiano trovato un accordo e deposto le armi. La verità è diversa e ci dice che il femminismo non è arrivato alla sua fine. E chediche ce lo ricordino. Quando le donne hanno iniziato a fare storia, la loro È il 1791 quando Marie Gouze, meglio nota come ...