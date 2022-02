Classifica musica italiana febbraio 2022: la top 10 del mese (Di sabato 26 febbraio 2022) foto di Bogdan Chilldays PlakovIn vetta alla seconda Classifica 2022 dedicata alla musica italiana ci sono Mahmood e Blanco. Sul podio anche Elisa e La Rappresentante di Lista MILANO – Anche a febbraio ci svaghiamo grazie alla top 10 della musica italiana targata L’Opinionista, la seconda del 2022, che non può non risentire anche del Festival di Sanremo. In vetta questo mese troviamo il nuovo brano di Mahmood e Blanco, “Brividi”, che si è aggiudicato la 72esima edizione e rappresenterà pertanto l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà proprio nel nostro Paese il prossimo maggio, più precisamente a Torino. “Brividi” è un’ottima ballad, davvero. Ben amalgamate le voci dei due interpreti. Vittoria meritata se ... Leggi su lopinionista (Di sabato 26 febbraio 2022) foto di Bogdan Chilldays PlakovIn vetta alla secondadedicata allaci sono Mahmood e Blanco. Sul podio anche Elisa e La Rappresentante di Lista MILANO – Anche aci svaghiamo grazie alla top 10 dellatargata L’Opinionista, la seconda del, che non può non risentire anche del Festival di Sanremo. In vetta questotroviamo il nuovo brano di Mahmood e Blanco, “Brividi”, che si è aggiudicato la 72esima edizione e rappresenterà pertanto l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà proprio nel nostro Paese il prossimo maggio, più precisamente a Torino. “Brividi” è un’ottima ballad, davvero. Ben amalgamate le voci dei due interpreti. Vittoria meritata se ...

Lopinionista : Classifica musica italiana febbraio 2022: la top 10 del mese - aleradioposta : Spazio musica - musica La classifica dei brani più trasmessi dalle emittenti radiofoniche - axelvassallo : RT @rmc_official: 'Thriller' di Michael Jackson al primo posto nella classifica degli album più venduti degli Stati Uniti. #MichaelJackso… - rmc_official : 'Thriller' di Michael Jackson al primo posto nella classifica degli album più venduti degli Stati Uniti.… - sognofragile : @marta_____1 certo non lo metto in dubbio questo! come ho già detto trovo assurdo che il loro scopo sia quello di a… -