Clarissa Selassié distrugge Alfonso Signorini: “Che si vergogni…” (Di sabato 26 febbraio 2022) Le parole di Clarissa Salassié che hanno scatenato l’ira di Alfonso Signorini. Un botta e risposta fatto di tanto astio. Quello che sta succedendo all’interno della casa del GFVip sta rendendo il programma più trash che mai. Infatti, vi è stata una serie di illazioni da parte della concorrente Clarissa Salassié verso la sua ex coinquilina Katia Ricciarelli, a cui il presentatore Alfonso Signorini non è riuscito ad esimersi dall’intervenire. Una vera e propria bagarre che sta tenendo alta la tensione all’interno dell’abitazione. Un primo piano di Clarissa Salassiè (WebSource)La ragazza che è partita all’attacco è stata eliminata di recente dal reality. Lei è famosa per essere la principessa etiope, discendente dell’ultimo imperatore. Insieme a lei, ... Leggi su topicnews (Di sabato 26 febbraio 2022) Le parole diSalassié che hanno scatenato l’ira di. Un botta e risposta fatto di tanto astio. Quello che sta succedendo all’interno della casa del GFVip sta rendendo il programma più trash che mai. Infatti, vi è stata una serie di illazioni da parte della concorrenteSalassié verso la sua ex coinquilina Katia Ricciarelli, a cui il presentatorenon è riuscito ad esimersi dall’intervenire. Una vera e propria bagarre che sta tenendo alta la tensione all’interno dell’abitazione. Un primo piano diSalassiè (WebSource)La ragazza che è partita all’attacco è stata eliminata di recente dal reality. Lei è famosa per essere la principessa etiope, discendente dell’ultimo imperatore. Insieme a lei, ...

