Clamoroso Chelsea | Abramovich lascia | «Il club passa alla fondazione benefica»

(Di sabato 26 febbraio 2022) . Il comunicato ufficiale Scossone, terremoto in casa. Il magnate Romanla presidente del. Avvicendamento già ufficiale, di seguito il comunicato. «Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo nelle nostre comunità. Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori delladi beneficenza della gestione e la cura delFC. Credo che attualmente ...

Scossone, terremoto in casa Chelsea. Il magnate Roman Abramovich lascia la presidente del club. Avvicendamento già ufficiale, di seguito il comunicato. «Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del club, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo nelle nostre comunità. Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l'interesse del club. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della fondazione di beneficenza della gestione e la cura del Chelsea FC.