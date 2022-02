Advertising

ParliamoDiNews : Cipro, ucraini davanti al palazzo presidenziale per la pace - YouTube #cipro #ucraini #palazzo #presidenziale #pace… - Hashira39660994 : @mapi57 @the_highsparrow @ZelenskyyUa Dato sostegno? Ma lei è ha problemi? L'Italia assieme a Germania, Ungheria e… -

Ultime Notizie dalla rete : Cipro ucraini

Agenzia ANSA

In piazza anche moltiche vivono all'estero. Immagini da Parigi, Barcellona, Strasburgo,, Ankara, Ginevra. 26 febbraio 2022I residentedell'isola dimanifestano contro l'invasione della Russia in Ucraina. Tanti bandiere giallo - blu, palloncini e striscioni con scritto "Stop war" davanti al palazzo presidenziale a ...«Ce l’abbiamo fatta - ha scritto il ministro - Cipro ha confermato che non bloccherà la decisione di mettere al bando la Russia da Swift. La diplomazia ucraina continua a lavorare 24 ore su 24, 7 ...Roma, 26 feb. (askanews) - Tanti gli europei scesi in piazza in questo sabato 26 febbraio per manifestare il loro sostegno all'Ucraina invasa ...