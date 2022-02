Cina: salvaguardare Ucraina, ma capire le ragioni russe. La posizione del governo (Di sabato 26 febbraio 2022) Lo afferma il ministro degli Esteri cinese nei colloqui avuti con la Ue e con Londra e Parigi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 febbraio 2022) Lo afferma il ministro degli Esteri cinese nei colloqui avuti con la Ue e con Londra e Parigi L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Cina salvaguardare Nuovo Afghanistan per i russi ... avranno rafforzato ben oltre il possibile per Russia e Cina il loro arsenale militare. E l'Europa, se vorrà esistere e contare anche e soprattutto nei confronti dell'America e se vorrà salvaguardare ...

Guerra a Kiev, ma spunta uno spiraglio ... ha ribadito che 'la posizione fondamentale della Cina è di rispetto della sovranità e dell'... globale, cooperativo e sostenibile e per salvaguardare il sistema internazionale con l'Onu al centro'. ...

Cina; salvaguardare Ucraina, ma capire le ragioni russe. La posizione del governo Firenze Post Cina; salvaguardare Ucraina, ma capire le ragioni russe. La posizione del governo PECHINO – Rispetto e salvaguardia di sovranità e integrità territoriale “valgono anche per l’Ucraina”: è uno dei cinque punti della posizione della Cina sulla crisi tra Mosca e Kiev esposta dal ...

IL PUNTO/Qui Pechino, Xi sostiene i negoziati Mosca-Kiev La Cina dà il suo sostegno ai negoziati tra Russia e Ucraina "per la soluzione dei problemi" esistenti tra i due Paesi, nel pieno dell'attacco delle truppe di Mosca dirette verso Kiev: la telefonata t ...

